Leman Dergisi davası: Karikatürist Doğan Pehlevan hakkında yeni karar

Leman Dergisi'ne yönelik davada karikatürist Doğan Pehlevan hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Leman Dergisi'nin geçen yıl 26 Haziran'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin altı sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Aslan Özdemir, Ali Yavuz, Doğan Pehlevan ile sanık avukatları hazır bulundu.

SANIKLAR BERAATLARINI İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanık Mehmet Tuncay Akgün'ün yakalama kararının devamına ve esasa ilişkin mütalaasını hazırlanması için dosyanın tarafına iletilmesini talep etti.

PEHLEVAN HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme , tutuksuz sanık Doğan Pehlevan'ın yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasına, diğer tutusuz sanıklar Aslan Özdemir ile Ali Yavuz'un ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, dosyayı mütalaa hazırlayabilmesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

LEMAN DERGİSİ SORUŞTURMASI

Hazırlanan iddianamede şüphelilerden sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan karikatürün sahibi Doğan Pehlevan cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanmıştı.