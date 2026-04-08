Leyla Aydemir davasında yeni gelişme. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları devrede

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada 10 Nisan'daki duruşmaya sayılı günler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve başka bir avukata vekalet vermeyeceği belirtildi.

Avukat Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada davanın başından bu yana yargı sürecinin etkin ilerlemesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, önemli delilleri dosyaya sunduğunu ifade etti.

Tunç, bu deliller doğrultusunda Yargıtay tarafından bozma kararı verildiğini ve davanın yeniden görülmeye başlandığını hatırlattı.

Bozma kararının ardından yeni bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ve bu kapsamda birçok yeni delil elde edildiğini aktaran Tunç, 16 Ocak tarihindeki duruşmada sanık Yusuf Aydemir'in tutuklandığını belirtti.

"DAVADA İLERLEME SAĞLANDIKÇA AİLE VE SANIK YAKINLARINDAN GELEN BASKILAR ARTTI"

Davada önemli ilerlemeler kaydedildiği bir dönemde görevden alındığını ifade eden Tunç, bu kararın arkasında baskıların olduğunu öne sürdü.

Avukat Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu davanın faili meçhul bir cinayet olarak kalmasını önlemek için büyük zorluklarla elde ettiğim delilleri dosyaya sundum. Dosyaya sunduğum deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildi. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başladı. Bununla da yetinmeyip, sanıkların tekrar beraat etmelerini engellemek için yeni bir soruşturmanın açılmasını sağladım. Bu soruşturma sayesinde birçok yeni delil elde edildi. Bütün bunların ardından 16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi ve dava halen devam etmektedir. Davanın ilerleme kaydetmesinden rahatsızlık duyan aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısına daha fazla dayanamayan Şükran Aydemir, azilname yoluyla vekalet ilişkimizi sonlandırmıştır. Yasal mevzuat uyarınca davayı takip etme yetkim kalmamıştır."

Mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti.

16 Ocak'taki duruşmada dava 10 Nisan'a ertelenmişti.

BAKANLIK AVUKATLARI DEVREDE

Davayı yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruma müdahil oldu.

Bakanlık avukatlarının 10 Nisan'da yapılacak duruşmada da hazır bulunarak, "mağdur lehine katılan sıfatı" ile süreci takip edecekleri öğrenildi.

Bakanlığın, suçluların gereken cezayı alması için süreci sonuna kadar hassasiyetle takip edeceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu . Olayla ilgili kızın 2 amcası ve başka 5 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

LEYLA'NIN AMCASI TUTUKLANMIŞTI

