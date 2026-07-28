Talimatları yurt dışındaki liderlerinden alıyorlardı. 14 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik;

- 11 Temmuz 2026 tarihinde Fatih ilçesinde faaliyet gösteren Sahra Grup isimli iş yerine yönelik suç örgütü adına gerçekleştirilen kurşunlama eylemine,

- 22 Temmuz 2026 tarihinde suç örgütü liderinin doğum günü olması sebebiyle Kağıthane ilçesi Nurtepe mevkiinde yol keserek yüzleri maskeli şahsıların pankart açması eylemine⁠ karıştıkları tespit edilen, söz konusu organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen soruşturma sürüyor.