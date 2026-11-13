Lodosu fırsat bilen sörfçüler Yeşilköy sahilinde dalgalarla buluştu

İstanbul'da dünden beri kuvvetli lodos etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Yeşilköy sahilinde rüzgar sörfü yapan sporculara hareketli anlar yaşattı.

Yükselen dalgalar üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, drone ile havadan görüntülendi.

Dalgaların üzerinden havalanarak akrobatik hareketler yapan sörfçülerin denizdeki mücadelesi, dron kamerasına da yansıdı.

“BİZİ BÜYÜK BİR MERAKLA İZLİYORLAR”

Rüzgar sörfü sporcusu Barış Eroğlu, fırtına ve güçlü lodosun kendileri için uygun şartlar oluşturduğunu belirterek, "Şu an fırtına var, o yüzden hava bizim için çok güzel. Sabah saatlerinde rüzgar daha da kuvvetliydi ama şu an biraz düştü. Burada yürüyüş yapanların çok hoşuna gidiyor; özellikle hafta sonları sahil çok kalabalık oluyor ve bizi büyük bir merakla izliyorlar." dedi.

Bazı vatandaşların kendilerine sporun tehlikeli olup olmadığını sorduğunu anlatan Eroğlu, "Tabii zaman zaman korkanlar da çıkıyor. Yanımıza gelip ‘Tehlikeli değil mi, korkmuyor musunuz?’ diye soranlar oluyor. Ancak gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra aslında problem teşkil eden bir spor değil." dedi.