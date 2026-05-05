Lunapark işletmecisine 30 milyonluk haraç kurşunu: Ağabeyini suçladı

Yalova 'da silahlı saldırıya uğrayan işletmeci, olaydan ağabeyini sorumlu tuttu.

Olay, 2 Mayıs günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nun arkasında meydana geldi. Kentte sahilde bulunan lunaparkı işleten Ali Altınbaş, iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken yolu kapatan çöp kovalarını kaldırmak için aracından indi.

DOKUZ EL ATEŞ ETTİ

Bu sırada yanına yaklaşan kişi, tabanca ile dokuz el ateş etti. Kurşunlardan üçünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Altınbaş yaralanırken, saldırgan koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol eli ile bacaklarından yaralanan Altınbaş, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AĞABEYİNİ SUÇLADI

Hastanede tedavisi devam eden Ali Altınbaş, bir süredir ağabeyi M.A.'nın kendisinden haraç aldığını belirtip, son istediği 30 milyon lirayı vermediği için tehdit edildiğini ve ağabeyinin kendisini tetikçi tutup, vurdurduğunu öne sürdü.

Ağabeyinin, işlediği beş ayrı cinayet nedeniyle 28 yıl tutuklu bulunduğu cezaevinden 2020 yılında pandemi nedeniyle tahliye olduğunu ve altı yıldır kendisinden haraç aldığını iddia eden Altınbaş, "Hapishaneden çıktıktan sonra kendisine biz bir sermaye verdik, iş kursun diye. Daha sonrasında bu hapis yattığını söyleyip, 'Ben cezaevinde yattığımdan dolayı sen her şeyi bana borçlusun' diyerek, kendisinin kabadayı olduğunu ve bize devamlı bu lunaparktan para vermemiz, haraç vermemiz gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Şikayetini geri alması için de tehdit edildiğini söyleyen Altınbaş, "Kendisi şu an yurt dışına kaçıp, orada da ‘Dubai'den Türkiye beni alamaz’ deyip, dışarıdan bizleri ölümle tehdit edip, işte gördüğünüz gibi de vurdurdu." diye konuştu.