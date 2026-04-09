Lunaparkta "sıfır yerçekimi" oyuncağı can aldı

Edirne’de lunaparkta meydana gelen kaza can aldı.

Olay akşam saatlerinde İki Köprü Arası Caddesi’ndeki lunaparkta 29 yaşındaki Sedat Ç'nin “sıfır yerçekimi” ismi verilen oyun aletinden düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sedat Ç., kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından lunaparkta inceleme yaptı. Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere 6 kişi polis merkezine götürüldü.