Maçta atılan hava fişek evi yaktı
16.08.2026 02:57
Havai fişek nedeniyle çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Kasımpaşa-Trabzonspor maçında tribünden atılan havai fişek stadın yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu.
Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı dün İstanbul Beyoğlu'nda, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.
Mücadele sırasında tribünlerde havai fişek atıldı. O havai fişek stadyumun hemen arkasındaki 5 katlı bir binaya düştü. Binanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Dairede yaşayanların şehir dışında bulunması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.