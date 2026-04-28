Ankara'da maden işçilerinin eylemi sona erdi

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara 'ya yürüme kararı alan özel sektöre ait bir madenin işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevi eylemlerine 8 gündür devam ediyordu.

İçişleri Bakanlığı'nda maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında görüşme gerçekleştirildi.

Toplantı, taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlandı.

İŞÇİLER EYLEMİ NOKTALADI



İçişleri Bakanlığı, “İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır” açıklamasında bulundu.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin eylemi sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Çakır “Saat 19.00'da bizi destek verenleri Kurtuluş Parkı'na bizi uğurlamaya bekliyoruz” dedi.



İŞÇİ ALACAKLARININ BİR KISMI YATIRILMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada işçi alacaklarının 36 milyon TL’lik kısmının yatırıldığını, kalan tutarın ise haftaya ödeneceğini duyurmuştu.