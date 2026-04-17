Maden ocağında iş kazası. Emekliliğe 1 ay kala hayatını kaybetti

Zonguldak Asma Mahallesi'nde kömür üretimi yapılan özel maden ocağında çalışan 42 yaşındaki Suat Kulakçı, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulakçı ağır yaralı halde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kulakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Suat Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi.