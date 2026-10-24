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Maden ocağındaki grizu patlamasında üç gözaltı

24.10.2026 10:57

Maden ocağındaki grizu patlamasında üç gözaltı
Anadolu Ajansı

Gözaltına alınanlar arasında maden ocağı işletmesinin müdürü de yer alıyor.

AA
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Zonguldak'ta üç kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin üç şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta dün maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin soruşturmada üç şüpheli gözaltına alındı.

 

Olay, dün Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında yaşandı. Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması oldu.

 

Patlamada üç madenci yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı

Madencilerin yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

MADEN YETKİLİLERİ GÖZALTINA ALINDI

 

Patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme müdürü M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.

 

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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