Maden ocağındaki grizu patlamasında üç gözaltı

Zonguldak 'ta dün maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin soruşturmada üç şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında yaşandı. Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması oldu.

Patlamada üç madenci yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.