Madenciler Ankara'da eylemde

Özel sektöre ait bir madende çalışan işçiler maaş alamadıkları, fazla mesai ve tazminat ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle 20 Nisan'dan bu yana eylemde.

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, işçilerin haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Daha önce gözaltına da alınıp serbest bırakılan Kurtuluş Parkı'ndaki işçiler, bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'na yürümek istedi.

Polis, gruba müdahale etti.