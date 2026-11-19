Avcılar'da ev tekstili ve dekorasyon ürünleri satan bir mağazanın açılışa özel indirim kampanyası izdihama neden oldu. Açılıştan saatler önce mağazanın önünde toplanan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, müşteriler arasında kısa süreli tartışmalar da yaşandı.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki mağaza, açılış dolayısıyla ürünlerini indirimli fiyatlarla satışa sunacağını günler öncesinden duyurdu.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, saat 11.00'de yapılacak açılış için sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde beklemeye başladı.

Açılış saati yaklaştıkça artan kalabalık izdihama neden olurken, uzun kuyruklar nedeniyle cadde trafiği de aksadı.

Mağazanın kapılarının açılmasını bekleyen müşteriler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.