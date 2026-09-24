Mağazadan 50 bin liralık kıyafetle kaçıyordu. Şüphelinin influencer olduğu ortaya çıktı

İstanbul'un turist ve alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Nişantaşı 'nda dikkat çeken bir hırsızlık olayı yaşandı.

Lüks bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alan ressam ve sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Dem Sevinç K., ürünlerin ücretini ödemeden dışarı çıktı.

Durumu fark eden mağaza görevlileri, şüpheli fenomeni kapının önünde durdurdu ve polis ihbar etti.

Ürünler geri teslim edilirken mağaza yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu.

Dem Sevinç K., ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

"ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM"

Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde, “Arkadaşımı bekliyordum.” dedi.

Dem Sevinç K., ürünlerin ücretini ödemek istediğini de söyledi.

DAHA ÖNCE DE ÖDEMEDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.’nın aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi.

Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Dem Sevinç K.’nın "hırsızlık" suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin 2021 yılında arkadaşı T.Ö.’nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Dem Sevinç K. hakkında "iş yerinden hırsızlık" suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.