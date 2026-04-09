Mahalle bekçisi geri döndü, artık sokaklarda düdük sesi duyulacak

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma koşulları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, bekçiler artık üst araması yapabilecek. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma ve Usul Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, bekçiler, artık üst araması yapabilecek. Yönetmelikte bu yetki şöyle tanımlandı:

“Durdurulan kişi üzerinde veya aracında silah ya da kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı hâlinde, kendisine veya başkasına zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilir. Araçlarda ise aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilir. Bu amaçla üst ve araç araması yapılamaz.”

Bekçilerin çalışma saatleri, gün batımı ve gün doğumu arasında olacak ancak gerekli görüldüğü durumlarda, çalışma süreleri uzayacak. İçişleri Bakanlığı, önemi olaylarda bekçilere görev verebilecek.

Yönetmelikte, “Çarşı ve mahalle bekçileri olağanüstü hâl, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları ve benzeri durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hâllerinin ortaya çıkması hâlinde Bakanın onayı ile ikinci fıkrada belirtilen zaman dilimi dışında çalıştırılabilir.” denildi.

ARADA DÜDÜK ÇALACAKLAR

Yönetmelikte, bekçilerin nasıl görev yapacağı da tarif edildi, Yönetmelikte, “Görev esnasında yürüyüş ağır adımlarla yapılır, dönemeçlerde köşe başlarında durularak etraf gözetilip incelenir. Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak gözetlenip gözetlenmediği veya izlenip izlenmediği kontrol edilir. Zaman zaman suç işlenmesini önleme maksadıyla tek düdük çalınır.” tanımına yer verildi.

Bekçiler 2 kişi olarak görev yapacak ve Yönetmeliğe göre kıdemli bekçi sağda yürüyecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, “Ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler.” demişti.