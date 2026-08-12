Mahmud Abbas Türkiye'de. Erdoğan: "Filistin halkı dimdik ayaktadır"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Abbas'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.



"NETANYAHU ÇATIŞMADAN NEMALANIYOR"

İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Abbas, ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun çatışmalardan nemalandığını belirtiken, “Ne yaparsa yapsın muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça, Filistin davası gönüllerde büyüyecek.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki, hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. BM verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü ve yıkımlar nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerlerinden edildi. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Tüm bunlara rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Filistin meselesi tüm dünyanın ortak sorumluluğudur” dedi.



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



“Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Gazze halkı barış istediğini açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve güvenliğin sağlanması için gerekli koşullar derhal sağlanmalıdır. ”



ABBAS'TAN MEKKE ANLAŞMASI MESAJI



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İsrail'in kutsal mekanlara saldırılarını kınadıklarını belirtti.



Abbas, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla ilgili de, “İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olmasını diliyoruz” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı havaalanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Törende, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

HAVAALANINDA BAKAN BOLAT KARŞILADI



Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.



Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden, dost ve kardeş ülke Filistin'in Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı, bugün Ankara'da, yeni havalimanı Etimesgut'ta karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarını daha da güçlendirmek; siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerimizi çok daha fazla geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin'in ve mazlum Filistin halkının hürriyeti, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tesis edilene kadar; Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.