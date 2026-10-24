Mahsur kalan kediyi kurtarmak istedi, 3’üncü kattan düşüp can verdi
24.10.2026 14:01
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Bursa'da yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopması sonucu 3. kattan düşen adam öldü.
Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yer alan iş merkezindeki sürücü kursunda eğitmen olan 45 yaşındaki Şahin Tezcan, 3'üncü katta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak istedi.
Bu sırada tutunduğu korkuluk demirinin yerinden kopması sonucu dengesini yitiren Tezcan, kafa üstü yola düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şahin Tezcan kaldırıldığı hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Tezcan'ın cenazesi bugün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verilecek.