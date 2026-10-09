Mal paylaşımı davasının görüleceği gün eski eşini öldürdü: “Abi yapma diye yalvardım”

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Evinden çıktıktan sonra eski eşi Erdoğan Büyükkurt ile karşılaşan Füsun Yuluğkural, ondan uzaklaşarak yakındaki bir iş yerine sığındı. Ancak kadının peşinden iş yerine giren Büyükkurt, tabancasıyla 4 el ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Yuluğkural yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı ve taksiye binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yuluğkural, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Erdoğan Büyükkurt’u yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin elinde tabancayla iş yerine girdiği ve saldırının ardından bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

58 yaşındaki Füsun Yuluğkural hayatını kaybetti.

DURUŞMA GÜNÜ VURDU

Füsun Yuluğkural ile Erdoğan Büyükkurt’un bir süre önce boşandıkları, ancak aralarındaki mal paylaşımına ilişkin davaların devam ettiği öğrenildi.

Tarafların bugün de duruşmalarının bulunduğu belirtilirken, Büyükkurt’un Yuluğkural’ın yaşadığı apartmanın önünde beklediği değerlendiriliyor.

‘SIĞINMAK İÇİN GELDİ, 2 EL ATEŞ ETTİ’

Olay anına tanık olan esnaf Muharrem Zeyrek, yaşananları şöyle anlattı:

“Ablamız, burada oturan bir komşumuz, sevdiğimiz bir ablamız. 'Günaydın' deyip geçti. 1 dakika geçmedi. İleride boşandığı eski eşi vardı. Aralarında bir husumet vardı. Füsun ablamız, bizi tanıdığı için buraya sığınmak amacıyla geldi ama adam silahını çıkardı, 2 el ateş etti. 2 el ateş ettikten sonra, benim de yanımda eşim vardı, adamın önüne geçmek zorunda kaldım. Hani ne olur ne olmaz, ‘Abi yapma’ dedim. Adamla da bir tanışmışlığımız var. Daha sonrasında ‘Tamam, yapmayacağım’ diyerek 2 el daha yanımdan sıktı. Ondan sonra arkasına bakarak, hatta silahı kafasına tutarak gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Kadın sadece buraya sığınmak amacıyla geldi.”

‘ÖNÜNE GEÇTİM AMA ENGEL OLAMADIM’

Füsun Yuluğkural ile Erdoğan Büyükkurt’un aralarındaki davaların sürdüğünü belirten Zeyrek, şöyle devam etti:

“Boşanmışlardı ve bunların arasında hala davalar devam ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bugün de bir davaları vardı. Mal mülk davaları vardı. Artık aralarındaki husumeti tabii ki bilemiyorum. Adamın önüne geçtim ama engel olamadım. Mermilerin 2 tanesinin nereye isabet ettiğini net gördüm. Diğer ikisini, adama yalvarmaktan göremedim. Çünkü aramızda 1-1,5 metre vardı. ‘Abi yapma’ diye yalvarıyordum. O 2 el ateşi de yanımdan sıktı. 4 kurşunun da ablamıza isabet ettiğini gördüm.”