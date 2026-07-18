Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 15.59 kilometre olarak kayda geçti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını ifade etti.

NTV canlı yayınına katılarak kentteki son durumu aktaran Malatya Valisi Seddar Yavuz, alan taramasının devam ettiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Tüm personelinin bu konuda eğitimli olduğuna ve 6 Şubat Depremleri'nden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Malatya'da hem doğrudan hem yerinde dönüşüm destekleriyle 125 bin bağımsız bölüm inşa edildiğine dikkat çeken Vali Yavuz şöyle devam etti: "Yapı stokunu yeniledik. Kentin büyük bölümünü afete dirençli hale getirdik. Dolayısıyla olumsuz bir durum beklemiyoruz. Elbette eski yapı stokları sorun oluşturabilir. Şu ana kadar da bir tespit ve ihbar söz konusu değil. Herkesten sakin olmalarını istirham ediyorum."

BAKAN KURUM: HERHANGİ BİR OLUMSUZ TESPİT YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD: 5 İLDE HİSSEDİLDİ

Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada da “Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

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