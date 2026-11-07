Malatya'da bir itfaiye eri komşusu tarafından vurularak öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde Gayret Mahallesi'nde yaşandı. Aynı apartmanda oturan itfaiye eri Eser Kaya ile komşusu Erhan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında köy korucusu olduğu öğrenilen Erhan G., tabancayla Eser Kaya'ya iki el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Eser Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Babasının ziyaretine giden Eser Kaya'nın eşi ile annesi olayı haber alıp geldiği evinin önünde sinir krizi geçirdi. Eser Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Erhan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.