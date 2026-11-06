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Malatya'da demir yolu bakım aracı otomobile çarptı, 2 yaralı

06.11.2026 12:54

Malatya'da demir yolu bakım aracı otomobile çarptı, 2 yaralı
DHA
DHA
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde demir yolundan geçmeye çalışan otomobile bakım aracı çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde, Sütlüce Mahallesi'ndeki Malatya-Sivas demir yolu hattında meydana geldi. Bakım aracı, yasak olmasına rağmen demir yolundan karşıya geçmeye çalışan H.K. (48) yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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