Malatya'da tefecilik operasyonunda 20 milyon liralık senet ele geçirildi

Malatya ’da tefecilik yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 20 milyon lira değerinde senet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin vatandaşlara faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin alacaklarını tahsil etmek için mağdurları tehdit ettikleri de tespit edildi.

Belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, bedeli yazılmamış çok sayıda senet ve satış sözleşmesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ve 36 gram skunk bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.