Malatya'da yunus timleri kaza yaptı. İki polis yaralı
26.04.2026 16:27
IHA
Malatya'da yunus timleri kaza yaptı.
İHA
Malatya'da yunus timlerinin karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil ile çarpışan motorize polis ekibi yola savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.