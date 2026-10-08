Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkazda altında mahsur kalanlar var

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi.

"ENKAZDA 7 KİŞİ VAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı.

Binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini veren Gül, "Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor. Enkaz altındaki 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı." dedi. Gül, şunları anlattı:

"Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik."

5 kişinin kurtarıldığını ifade eden Gül, "7 kişiden 4 tanesiyle iletişim kuruldu. Çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Vali Gül, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.