Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkazda altında mahsur kalanlar var
08.10.2026 06:38
Son Güncelleme: 08.10.2026 08:19
Arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 12 daireli binada kayıtlara göre 33 kişinin yaşadığı öğrenildi. Enkazda 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi.
"ENKAZDA 7 KİŞİ VAR"
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı.
Binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini veren Gül, "Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor. Enkaz altındaki 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı." dedi. Gül, şunları anlattı:
"Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik."
5 kişinin kurtarıldığını ifade eden Gül, "7 kişiden 4 tanesiyle iletişim kuruldu. Çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Vali Gül, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları sürüyor.
33 VATANDAŞ YAŞIYOR
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polnet kayıtlarında binada 33 vatandaşın yaşadığı aktarıldı. Açıklamada, "Her katta iki daire olmak üzere toplamda 12 daire olduğu öğrenildi." denildi.
“ÇÖKME RİSKİ OLABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR”
NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığı bilgiye göre, binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu.
3 kişinin kurtarıldığını ifade eden Bila olay yerinden şu bilgileri aktardı:
"Belirli yerlerde çökme riski olabileceği ifade ediliyor. Daha önce bir ihbar var mıydı, kentsel dönüşüm başvurusu yapıldı mı bilmiyoruz."
Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü
ALT KATINDA TEKSTİL ATÖLYESİ VARDI
Binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Binanın yan tarafına yapılan terasın kolonlarındaki yıpranma dikkat çekiyor.