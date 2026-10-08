Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Bir can kaybı
08.10.2026 06:38
Son Güncelleme: 08.10.2026 11:03
2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk 11 kişi kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi.
Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi.
Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.
BİR CAN KAYBI, 11 KİŞİ KURTARILDI
Enkazda 14 kişi olduğu bildirilirken arama kurtarma çalışmaları neticesinde 3'ü çocuk 11 kişi çıkarıldı.
İstanbul Valiliği bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İşte çöken bölüm
“33 KİŞİ YAŞIYORDU”
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı.
Binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini veren Gül, “Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor.” dedi. Gül, şunları anlattı:
"Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik."
“BİNANIN ÜSTTEKİ İKİ KATI KAÇAK”
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, NTV canlı yayınında binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı.
Bina hakkında daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını dile getiren Köymen, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak yapılmış." dedi.
Enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları sürüyor.
“ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirip "Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir." dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de önceliklerinin enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşmak olduğunu açıkladı.
"Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır." ifadelerini kullana Çiftçi, "Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
İBB BAŞKANVEKİLİ: BİNADA KAYMA VAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, saat 06.00'dan bu yana arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı.
Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için dinleme yapıldığını ifade eden Aslan, "Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımız hastaneye kaldırıldı. Binada hafif bir kayma var. Çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık." dedi.
Binanın 1987 yılında inşa edildiğini belirten Aslan, "Bu tür vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, Ekrem başkanımızın söylediği bir şey var; 99 öncesi yapılan binaları hızlıca dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Nuri Aslan, "Devlet her şeyi yapmaya hazır, milletin de bu konuda hareket etmesine ihtiyacımız var. İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul'da bir problem olduğunda beka problemi demek." dedi.
“ÇÖKME RİSKİ OLABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR”
NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığı bilgiye göre, binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu.
3 kişinin kurtarıldığını ifade eden Bila olay yerinden şu bilgileri aktardı:
"Belirli yerlerde çökme riski olabileceği ifade ediliyor. Daha önce bir ihbar var mıydı, kentsel dönüşüm başvurusu yapıldı mı bilmiyoruz."
Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü
ALT KATINDA TEKSTİL ATÖLYESİ VARDI
Binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Binanın yan tarafına yapılan terasın kolonlarındaki yıpranma dikkat çekiyor.
“ÇOK SAĞLAM YAPILDIĞININ GÖSTERGESİ”
Eski AKUT üyesi Tanyel Yılmaz, NTV canlı yayınında çöken binanın 40 sene önce sağlam yapıldığını dile getirdi.
Verilen zarar nedeniyle çökme olduğunun belli olduğunu da sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bu bina depremden yıkılmadı, insan hatasından yıkıldı." dedi.
"3 katlı bir çökmede bina ayakta kalamaz. Çok sağlam yapıldığının göstergesi." diye konuşan Yılmaz, şöyle devam etti:
“Binanın alt kısmındaki iş yerleri yapıldığı zaman içerde kolonlar, kirişleri ayakta bırakmıyor. Para kazanmak için yapılan şeyler hayata mal oluyor.”
İKİ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada bir başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.