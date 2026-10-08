Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Bir can kaybı, 3 kişi aranıyor

“ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirip "Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de önceliklerinin enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşmak olduğunu açıkladı.

"Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır." ifadelerini kullana Çiftçi, "Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

İBB BAŞKANVEKİLİ: BİNADA KAYMA VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, saat 06.00'dan bu yana arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için dinleme yapıldığını ifade eden Aslan, "Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımız hastaneye kaldırıldı. Binada hafif bir kayma var. Çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık." dedi.

Binanın 1987 yılında inşa edildiğini belirten Aslan, "Bu tür vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, Ekrem başkanımızın söylediği bir şey var; 99 öncesi yapılan binaları hızlıca dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Nuri Aslan, "Devlet her şeyi yapmaya hazır, milletin de bu konuda hareket etmesine ihtiyacımız var. İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul'da bir problem olduğunda beka problemi demek." dedi.

“ÇÖKME RİSKİ OLABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR”

NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığı bilgiye göre, binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu.

3 kişinin kurtarıldığını ifade eden Bila olay yerinden şu bilgileri aktardı:

"Belirli yerlerde çökme riski olabileceği ifade ediliyor. Daha önce bir ihbar var mıydı, kentsel dönüşüm başvurusu yapıldı mı bilmiyoruz."