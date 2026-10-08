Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. İki can kaybı
08.10.2026 06:38
Son Güncelleme: 08.10.2026 12:04
2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Enkaz altındaki 14 kişiden iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi.
Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı.
Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.
CAN KAYBI İKİYE YÜKSELDİ
İstanbul Valiliği, enkazda 14 kişi olduğu bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarıldı.
Valilik, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
"ÇÖKME RİSKİ VAR"
NTV Muhabiri Baran Bila'nın olay yerinden aktarımlarına göre, enkaz alanından binanın yan yatma durumunun gözlemlenmesi üzerine ekiplerin enkaz alanından uzaklaştırıldı.
Bila, binanın çökme riski olduğunu dile getirip aramaların durduğunu belirtti. Ölçümlerin yapıldığını ifade eden Bila, ara verilen çalışmaların kısa süre sonra yeniden başladığı da dile getirdi.
İşte çöken bölüm ve kaçak katlar
“BİNANIN ÜSTTEKİ İKİ KATI KAÇAK”
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, NTV canlı yayınında binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı.
Bina hakkında daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını dile getiren Köymen, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak yapılmış." dedi.
“33 KİŞİ YAŞIYORDU”
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı.
Binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini veren Gül, “Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor.” dedi ve şunları anlattı:
"Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik."
Enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları sürüyor.
İBB BAŞKANVEKİLİ: BİNADA KAYMA VAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, saat 06.00'dan bu yana arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı.
Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için dinleme yapıldığını ifade eden Aslan, "Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımız hastaneye kaldırıldı. Binada hafif bir kayma var. Çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık." dedi.
Binanın 1987 yılında inşa edildiğini belirten Aslan, "Bu tür vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, Ekrem başkanımızın söylediği bir şey var; 99 öncesi yapılan binaları hızlıca dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Nuri Aslan, "Devlet her şeyi yapmaya hazır, milletin de bu konuda hareket etmesine ihtiyacımız var. İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul'da bir problem olduğunda beka problemi demek." dedi.
Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü
ALT KATINDA TEKSTİL ATÖLYESİ VARDI
Binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Binanın yan tarafına yapılan terasın kolonlarındaki yıpranma dikkat çekiyor.
İKİ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.