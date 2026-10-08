Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. İki can kaybı

“33 KİŞİ YAŞIYORDU”

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı.

Binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini veren Gül, “Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor.” dedi ve şunları anlattı:

"Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik."