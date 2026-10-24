Maltepe'de bir gecekonduda yangın çıktı. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda saat 06.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda anne ve baba yaralı olarak kurtarılırken, ekipler 12 yaşındaki İbrahim K.'ya ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürdü. Evde yapılan detaylı aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İbrahim K.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.