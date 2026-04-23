Antalya’nın Manavgat ilçesi eski belediye başkanlarından Zeynel Şenol (71), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi altında bulunan Şenol’un vefat haberi, yakınları ve ilçe sakinleri arasında üzüntüye neden oldu.

Zeynel Şenol’un cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Manavgat’a bağlı Yalçıdibi Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.