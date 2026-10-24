Manavgat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu
24.10.2026 14:23
Kaybolan yaşlı adam dron destekli aramayla bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarmanın dron destekli aramasıyla 5 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden habersiz ayrılan Alzheimer hastası Halil K. (89), jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi.
Olay, Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K., Alzheimer hastası babası Halil K.'nin saat 11.00 sıralarında evden ayrıldığını ve kendisine ulaşamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 5'inci Jandarma Asayiş Timi, dron desteğiyle arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Halil K., evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.