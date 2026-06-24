Manisa Soma'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

24.06.2026 13:57

Manisa Soma'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
IHA

Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

AA
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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soma'daki orman yangını ekipleri harekete geçirdi. 

 

Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.