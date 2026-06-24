Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altında
24.06.2026 13:57
Son Güncelleme: 24.06.2026 16:03
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.