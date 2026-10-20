Manisa'da tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Manisa 'nın Gördes ilçesinde çıkan tartışmada Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25), av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.B., jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B. ile Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B., yanında bulunan av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Arif Bulut ve Hasan Hüseyin Bulut, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arif Bulut ile oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, İ.B.'yi aynı mahallede suçta kullanılan av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.