Mansur Yavaş: Benim için asıl olan makam değil milletin güvenidir

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı’ndan 2’nci Meclis binasına Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı.

Program; bando ve Seymen gösterileri ile başladı. Ardından 2’nci Meclis’e fener alayı yürüyüşü başladı. Yürüyüş öncesi konuşmasına Kapadokya’da çöken peri bacasıyla başlayan Mansur Yavaş, “Maalesef bugün de üzücü bir haber var. Kapadokya'da bir mağaranın göçüğünde iki vatandaşımız rahmetli olmuş, yaralılar var. Kendilerine ben Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun” diye konuştu

‘HER YERDE KURULUŞUN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ’

Yavaş, Ankara'da adım atılan her yerde kuruluşun izlerinin görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ve bu semboller de Ankara'nın en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bugün tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birinin 103’üncü yıldönümündeyiz. 103 yıl önce bu şehrin soğuk havasında yalnızca bir devletin yönetimi biçimi değişmedi; o gün bir milletin kaderi değişti. O gün Türk milleti kendi geleceğine sahip çıktı. O gün yüzyıllardır süren büyük bir tarihi mücadelenin ardından bütün dünyaya şu gerçek ilan edildi; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’”

‘CUMHURİYET SADECE BİR YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİLDİR’

Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi olmadığını anlatan Yavaş şöyle devam etti:

“Cumhuriyet; esareti kabul etmeyenlerin, bağımsızlığı karakter sayanların, vatanı söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayanların eseridir. Cumhuriyet; Anadolu'nun yoksul köylerinden cepheye koşan Mehmetçiğin, evladını vatan uğruna uğurlayan anaların, cepheye mühimmat taşıyan kadınların, yokluk içinde bir milletin geleceğini inşa edenlerin ortak zaferidir. Bu nedenle Cumhuriyet, sadece 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiş bir yönetim biçimi değildir; bir milletin onurudur. Cumhuriyet; bir milletin kendi vatanında, kendi bayrağı altında, kendi geleceğine kendisinin karar vermesidir. Bizim için Cumhuriyet işte bu kadar büyük, bu kadar kıymetli ve bu kadar vazgeçilmezdir.”

‘MANSUR YAVAŞ'IN DURUMU NETTİR’

Cumhuriyetin kazandırdığı en büyük değerlerden birinin seçme ve seçilme hakkı olduğunu belirten Mansur Yavaş konuşmasını şöyle tamamladı:

“Cumhuriyet'in bize kazandırdığı en büyük değerlerden biri, milletin kendi yöneticilerini seçme ve geleceğini belirleme hakkıdır. Sandık, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. O sandıkta verilen yetki kişisel bir mülk değil, milletin emanetidir. Çünkü demokrasi milletin iradesine saygı, siyaset ise verilen söze sadakat demektir. Mansur Yavaş'ın durumu da nettir; makamlar geçici, ilkeler kalıcıdır. Millete verdiğimiz söze sonuna kadar sadık kalmaya devam edeceğiz. Çünkü benim için asıl olan makam değil, milletin güvenidir. Bizim yolumuz bellidir; Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yolumuz egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet olduğu yoldur. Bizim yolumuz adaletin, liyakatin, eşitliğin ve millet iradesinin yoludur.”