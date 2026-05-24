Mansur Yavaş: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır
24.05.2026 14:17
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Mansur Yavaş, "O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz." dedi.
Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
“Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır.”