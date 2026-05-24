Mansur Yavaş: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , "Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye ’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz." dedi.

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır.”