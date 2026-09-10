Mansur Yavaş'tan CHP ve Yeni Parti'ye: Rahatsız olunursa gereğini yapmaktan çekinmem

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Beştepe'de yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Son günlerde siyasi tutumu ve gerçekleştirdiği görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yavaş, bazı hususları hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede tek gündem maddesinin Ankara olduğunu ifade eden Mansur Yavaş, randevu talebini Erdoğan'a Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında bizzat kendisi tarafından iletildiğini anlattı.

“BÜYÜK YATIRIMLAR VE METRO PROJELERİNİ ELE ALDIK”

Yavaş, "Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Ankara’nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık." dedi.

Belediyelerin hayata geçirmek istediği bazı yatırımlarda merkezi idarenin desteği ve onayına ihtiyaç duyduğunu anlatan Mansur Yavaş, "Dolayısıyla Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm." ifadesini kullandı.

Bu görüşmeden siyasi bir sonuç çıkarılamayacağını ifade eden Mansur Yavaş, kendisine güvenen ve yanında duranları incitecek bir tutum içerisinde olmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN BİLGİSİ VARDI"

Erdoğan ile yaptığı görüşmeden hem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

"- Dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş, amacı ve içeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum.

- Gelelim siyasi konulardaki tutumumun her gün televizyon ekranlarında farklı senaryolarla tartışılmasına. Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizde bir seçim gerçekleştirdik. Dışarıdan bakıldığında bazı şeyler çok kolay görünebilir. Ancak yaşayan bilir. Belediye meclislerindeki dengeleri, belediye başkanlarının hangi şartlar altında görev yapmaya ve hizmet üretmeye çalıştığını işin içinde olanlar çok iyi bilir.

- Üsküdar’da yaşananları hep birlikte gördük. Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği, onaylamayacağı olaylar yaşandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde Belediye Meclisi toplanamadı. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Belediye başkanlarımız zaten ağır ekonomik şartlarla, vatandaşlarımızın haklı hizmet beklentileriyle ve merkezi idareyle çözülmesi gereken meselelerle uğraşıyor. Bunların üzerine siyasi tartışmalar belediye meclislerine taşındığında şehirlerimize hizmet üretmek çok daha zor hale geliyor.

"ISRARLA SAĞDUYU DİYORUM"

- Ben tam da bu nedenle ısrarla sağduyu diyorum. Ankara’da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi Belediye Meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz.

- Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içerisinde dineceğine inanıyorum. Ancak bugün itibarıyla bu öfke ve kırgınlığın henüz ortadan kalkmadığı da bir gerçektir. Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Hele benim üzerimden, iki tarafı destekleyen insanların yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum."