Mantar toplamaya giden kadın kaybolmuştu. ATV kazasında öldüğü öğrenildi

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Güldane Acar, çıntar mantarı toplamak amacıyla ATV'siyle tek başına ormanlık alana gitti.

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Acar'ın ormanlık alanda kullandığı güzergâhı belirleyen ekipler, bu rota üzerinde arama çalışmalarına başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda arama alanı da genişletildi.

Sabaha karşı Acar'a ait ATV'nin şarampolden dere kenarına devrildiğini fark eden ekipler, aracın bulunduğu noktaya indi. Burada hareketsiz halde bulunan Acar'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki ilk incelemelerde, Acar'ın ATV'nin kontrolünü kaybederek şarampolden dere kenarına düştüğü ve kaza sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.