Mantar toplamaya giden kadın kaybolmuştu. ATV kazasında öldüğü öğrenildi
03.11.2026 10:22
Mantar toplamaya giden kadının, ATV'sinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Denizli'de ATV ile mantar toplamaya giden 55 yaşındaki Güldane Acar'dan haber alamayan ailesi ihbarda bulundu. Gece boyunca aranan kadının kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Güldane Acar, çıntar mantarı toplamak amacıyla ATV'siyle tek başına ormanlık alana gitti.
Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sabaha karşı Acar'a ait ATV'nin şarampolden dere kenarına devrildiğini fark eden ekipler, aracın bulunduğu noktaya indi. Burada hareketsiz halde bulunan Acar'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki ilk incelemelerde, Acar'ın ATV'nin kontrolünü kaybederek şarampolden dere kenarına düştüğü ve kaza sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.