Mardin'de katliam gibi kaza: Aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi öldü
24.10.2026 16:46
Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor
Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
4'Ü ÇOCUK 6 ÖLÜ
Ekipler olay yerindeki incelemelerinde araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirledi.
Ayrıca kazada yaralı olarak araçtan çıkarılan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan iki kadın da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ölenlerin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.