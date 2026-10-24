Mardin'de katliam gibi kaza: Aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi öldü

4'Ü ÇOCUK 6 ÖLÜ

Ekipler olay yerindeki incelemelerinde araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirledi.

Ayrıca kazada yaralı olarak araçtan çıkarılan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan iki kadın da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.