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Mardin'de katliam gibi kaza: Aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi öldü

24.10.2026 16:46

Mardin'de katliam gibi kaza: Aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi öldü
Anadolu Ajansı

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor

AA, DHA
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü.

 

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

 

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

DHA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

4'Ü ÇOCUK 6 ÖLÜ

 

Ekipler olay yerindeki incelemelerinde araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirledi.

 

Ayrıca kazada yaralı olarak araçtan çıkarılan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

Tedaviye alınan iki kadın da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

 

Ölenlerin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

 

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