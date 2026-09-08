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Mardin'de öğrenci servisi devrildi. 13 öğrenci yaralandı

08.09.2026 14:58

Mardin'de öğrenci servisi devrildi. 13 öğrenci yaralandı
DHA

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Artuklu ilçesi kırsal Tilkitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan, 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi. 

 

Kazada Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) yaralandı. 

 

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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