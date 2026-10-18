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Mardin'de silahlı, taşlı ve sopalı kavga. Yaralılar var

18.10.2026 14:51

Mardin'de silahlı, taşlı ve sopalı kavga. Yaralılar var
DHA

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

DHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan tarafların yakınları arasında bugün çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi’nde adliye karşısındaki arazide meydana geldi. Dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarının yakınları, adliye önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada G.D. (20), C.D. (19), A.O. (53), R.D. (46), H.A. (43) ve M.A. (46) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 

Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 