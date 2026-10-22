Marketin kasap reyonunda hijyen skandalı. Kedi et yerken görüntülendi

Bademli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir zincir markete giren kedinin kasap reyonundaki etleri yediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Başka bir müşteri tarafından çekilen görüntülerde, vatandaşın kedi mağazaya girdiğinde çalışanları uyardığı ancak, “Bir şey yapmaz abla” diye yanıt verildiği iddia edildi.

CEZA KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada konuşulmasının ardından söz konusu markette inceleme yapıldı.

Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından reyondaki etlere imha edilmek üzere el konulurken, 52 bin 800 TL de cezai işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir markette çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin olarak, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince ivedilikle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır."