Markette poşet kavgası. Kasiyeri saçından tutup kafasını kasaya vurdu

İstanbul'un Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi'ndeki bir zincir markette dün iddiaya göre kasada ödeme yapan müşteri ile poşetini kontrol etmek isteyen kasiyer arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda müşteri kasiyeri yumruklayıp dövdü. Marketteki diğer müşteriler araya girerek kavgayı sonlandırmaya çalıştı.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, müşterinin kasiyerin saçını tutarak yumrukladığı başını kasaya vurduğu anlar yer aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen H.Ç. isimli müşteri gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., kasten yaralama suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.