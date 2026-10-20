Markette tepki çeken uygulama. Alışveriş sırasında müşterilerin çantası bantlanıp dolaba konuluyor

Sincan'da bir zincir marketin çanta ve dolap uygulaması tepki çekti.

Markette, alışverişe gelen vatandaşların poşet ve çantalarının "hırsızlığı önleme" bahanesiyle bantlandığı iddia edildi. Ayrıca müşterilerin, market içerine kurulan küçük dolaplara eşyalarını bırakması için zorlandığı da öne sürüldü.

Aynı marketin, daha bir ay önce bir yıl içerisinde 4 kez dara almadan ürün satışı yaptığı gerekçesiyle bir gün süreyle mühürlendiği ortaya çıktı.

KONTROLLER SAĞLANDI

Gelen şikayetler doğrultusunda yetkililer denetim gerçekleştirdi. Zabıta Teşkilatı tarafından söz konusu işletmelerde sahada gerekli tespit ve incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Kurallara ve vatandaş haklarına aykırı hareket eden işletmeye yönelik belediyenin mevzuat ve yetki sınırları dahilindeki tüm idari ve cezai yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirten yetkililer, konunun hukuki ve idari boyutuyla ilgili olarak da yetkili tüm resmi kurumlara gerekli bildirim ve yazışmaların yapılacağını aktardı.

“ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Denetimlerinden ardından Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ticari faaliyetleri her zaman desteklediklerini ancak hiçbir işletmenin vatandaşın onurunu hiçe sayamayacağını vurguladı.

Ocak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hırsızlıkla ve güvenlik zafiyetiyle mücadele etmenin yolu, kapınızdan alışveriş yapmak amacıyla giren Sincanlı hemşehrilerimizi peşinen 'potansiyel şüpheli' ilan etmek değildir. Hiçbir ticari işletme; markası, büyüklüğü veya şube sayısı ne olursa olsun, kendi güvenlik tedbirlerini vatandaşımızın onurunu ve kişisel eşyalarına ilişkin haklarını hiçe sayacak şekilde uygulayamaz. Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir."