Marmara Denizi gemi parkına dönüştü

FİDAN: KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Azerbaycan'da yaptığı açıklamada son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılara dikkat çekti. Fidan, "Saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi, kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yaptıklarını aktaran Fidan, gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inandıklarını söyledi.