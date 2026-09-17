Marmara Denizi gemi parkına dönüştü
17.09.2026 04:16
Son Güncelleme: 17.09.2026 04:36
Rusya-Ukrayna savaşında ticari gemilerin de hedef alınması nedeniyle Marmara'daki demirleme sahaları, Karadeniz'e götürülmek istenmeyen gemilerle doldu. (Haber: Özgür Yılmaz)
Savaşlar ekonomiyi her yönden olumsuz şekilde etkiliyor. 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına, ABD'nin İran'a saldırıları da eklenince deniz ticareti büyük darbe yedi.
Son 4 ayda Karadeniz'e çıkan 200'ün üzerinde ticari gemi insansız hava araçlarıyla ya da füzelerle vuruldu. Bu gemilerin arasında Türk bayraklı olanlar da var. Saldırılar nedeniyle Marmara Denizi, yüzlerce geminin demirlediği dev bir park alanına dönüştü.
200 GEMİ GEÇİYORDU, 30'UN ALTINA DÜŞTÜ
İş insanları, Karadeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkan Yardımcısı Yusuf Yalçın Çapoğlu, saldırılar nedeniyle Karadeniz'deki ticaretin bitme noktasına geldiğine dikkat çekti.
"Boğaz'dan giriş-çıkış yapan gemi sayısı 30'un altına düştü. Normal şartlarda bu sayı 200'ün üzerine çıkıyordu." diyen Çapoğlu şöyle devam etti: “Ukrayna, Rusya'yla ticaret yapan gemileri oralara gitmemesi için elinden geleni yapıyor. Rusya da karşılık veriyor. Gemiler füzelerle, dronlarla vuruluyor. Geçenlerde Gürcistan'a giden bir gemi giderken vuruluyor. Armatör fikir değiştiriyor dönüyor. Dönerken yine vuruluyor.”
MASRAF BÜYÜK
Gemiler çalışmasa da demirli oldukları her gün için ciddi masrafları var. "İster gemiyi çalıştırın ister çalıştırmayın bu masrafları ödemek zorundasınız. En az 2 bin 500 dolardan başlayıp 5- 6 -7 bin dolarlara kadar gidiyor." diyen Yusuf Yalçın Çapoğlu, bu işin sonu görünmezse radikal bir karar alıp gemileri boşaltmayı da tercih edebileceklerine dikkat çekti.
FİDAN: KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Azerbaycan'da yaptığı açıklamada son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılara dikkat çekti. Fidan, "Saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi, kabul edilebilir bir durum değil." dedi.
Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yaptıklarını aktaran Fidan, gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inandıklarını söyledi.