Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
14.04.2026 16:03
NTV
Deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [08.20 km] Karacabey (Bursa)
|14 Nisan 2026 15:42
|40.4356
|28.4567
|12.04
|3.90
|Bigadiç (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 15:09
|39.4800
|28.3150
|7.01
|2.00
|Yahşihan (Kırıkkale)
|14 Nisan 2026 15:09
|39.8012
|33.2945
|10.10
|1.10
|Karatay (Konya)
|14 Nisan 2026 14:21
|38.0258
|32.8317
|7.01
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 13:56
|39.2442
|28.0833
|7.07
|0.90
|Sincik (Adıyaman)
|14 Nisan 2026 13:39
|38.0775
|38.5083
|7.38
|1.50
|Susurluk (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 13:18
|39.9933
|28.1028
|6.60
|1.10
|Göynük (Bolu)
|14 Nisan 2026 13:17
|40.2392
|30.7708
|7.00
|1.80
|Torul (Gümüşhane)
|14 Nisan 2026 13:17
|40.4042
|39.2942
|7.29
|1.30
|Bigadiç (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 13:12
|39.4925
|28.1592
|6.99
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 12:48
|39.1242
|28.2903
|6.54
|1.30
|Battalgazi (Malatya)
|14 Nisan 2026 12:47
|38.1403
|38.5850
|7.88
|2.30
|Simav (Kütahya)
|14 Nisan 2026 12:29
|39.2422
|28.9758
|11.00
|1.40
|Soma (Manisa)
|14 Nisan 2026 12:00
|39.1958
|27.6573
|12.10
|1.20
|Mazıdağı (Mardin)
|14 Nisan 2026 12:00
|37.5261
|40.5536
|7.04
|1.30
|İnönü (Eskişehir)
|14 Nisan 2026 11:59
|39.7352
|30.1633
|12.10
|0.80
|Menemen (İzmir)
|14 Nisan 2026 11:43
|38.5861
|26.8714
|10.53
|2.20
|Menemen (İzmir)
|14 Nisan 2026 11:43
|38.5917
|26.8594
|9.68
|2.30
|Akdeniz - [54.93 km] Seydikemer (Muğla)
|14 Nisan 2026 11:40
|36.0747
|28.7458
|13.68
|2.90
|Manavgat (Antalya)
|14 Nisan 2026 11:29
|36.8698
|31.6540
|94.60
|1.60
|Palu (Elazığ)
|14 Nisan 2026 11:24
|38.7244
|40.0981
|6.98
|1.70
|Simav (Kütahya)
|14 Nisan 2026 11:02
|39.2364
|29.0044
|10.36
|2.00
|Merkez (Erzincan)
|14 Nisan 2026 11:01
|39.6211
|39.6414
|9.10
|2.00
|Simav (Kütahya)
|14 Nisan 2026 11:01
|39.2353
|29.0006
|4.18
|1.80
|Arhavi (Artvin)
|14 Nisan 2026 10:46
|41.3022
|41.2800
|6.79
|0.80
|Selçuklu (Konya)
|14 Nisan 2026 10:38
|37.9500
|32.3842
|11.94
|3.20
|Simav (Kütahya)
|14 Nisan 2026 10:07
|39.2517
|28.9975
|9.60
|1.20
|Selçuklu (Konya)
|14 Nisan 2026 09:06
|38.0970
|32.6708
|5.10
|1.20
|Akdeniz
|14 Nisan 2026 08:59
|34.8519
|26.1008
|6.60
|4.00
|Sumbas (Osmaniye)
|14 Nisan 2026 08:42
|37.5692
|36.1094
|7.03
|1.50
|Köyceğiz (Muğla)
|14 Nisan 2026 08:20
|36.9733
|28.7194
|6.77
|1.40
|Marmara Denizi - [17.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|14 Nisan 2026 08:20
|40.8167
|27.6594
|12.84
|2.20
|Battalgazi (Malatya)
|14 Nisan 2026 07:48
|38.1711
|38.5081
|7.00
|1.20
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14 Nisan 2026 07:31
|38.0586
|36.5517
|6.92
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 07:23
|39.1758
|28.3228
|7.10
|1.20
|Bergama (İzmir)
|14 Nisan 2026 07:03
|39.1072
|27.0847
|11.40
|2.30
|Ayvacık (Çanakkale)
|14 Nisan 2026 06:48
|39.5078
|26.2978
|6.96
|1.30
|Menteşe (Muğla)
|14 Nisan 2026 06:17
|37.1700
|28.4319
|7.00
|1.00
|Pütürge (Malatya)
|14 Nisan 2026 06:11
|38.2369
|38.8764
|4.56
|2.20
|İvrindi (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 05:28
|39.5103
|27.5542
|7.00
|1.20
|Simav (Kütahya)
|14 Nisan 2026 05:22
|39.2453
|28.9892
|6.40
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 05:21
|39.2044
|28.1569
|7.00
|1.10
|Akdeniz - [58.40 km] Demre (Antalya)
|14 Nisan 2026 04:45
|35.7800
|30.3178
|17.20
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 04:31
|39.2058
|28.1592
|6.57
|1.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Nisan 2026 03:57
|38.2433
|38.2725
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Nisan 2026 03:55
|39.1908
|28.1908
|9.90
|0.80
|Tosya (Kastamonu)
|14 Nisan 2026 03:52
|41.1772
|34.2061
|6.96
|1.20
|Merkez (Çorum)
|14 Nisan 2026 03:49
|40.5736
|34.7361
|7.02
|1.10
|Kırkağaç (Manisa)
|14 Nisan 2026 03:39
|39.2528
|27.8853
|6.99
|0.90
|Battalgazi (Malatya)
|14 Nisan 2026 03:35
|38.1417
|38.5628
|7.00
|1.30
|Merkez (Çankırı)
|14 Nisan 2026 03:31
|40.5747
|33.8889
|5.93
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Nisan 2026 03:17
|38.2247
|38.0975
|7.00
|1.60
|Tuşba (Van)
|14 Nisan 2026 03:13
|38.8542
|43.5586
|7.00
|1.20
|Tuşba (Van)
|14 Nisan 2026 03:06
|38.6825
|43.2231
|2.81
|1.70
|Simav (Kütahya)
|14 Nisan 2026 03:06
|39.2092
|28.9750
|10.31
|1.40
|Yeşilova (Burdur)
|14 Nisan 2026 03:01
|37.5039
|29.8050
|13.37
|2.90