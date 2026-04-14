Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

14.04.2026 16:03

Deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

NTV - Haber Merkezi

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında gerçekleşti.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.42'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

 

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Marmara Denizi - [08.20 km] Karacabey (Bursa)14 Nisan 2026 15:4240.435628.456712.043.90
Bigadiç (Balıkesir)14 Nisan 2026 15:0939.480028.31507.012.00
Yahşihan (Kırıkkale)14 Nisan 2026 15:0939.801233.294510.101.10
Karatay (Konya)14 Nisan 2026 14:2138.025832.83177.011.50
Sındırgı (Balıkesir)14 Nisan 2026 13:5639.244228.08337.070.90
Sincik (Adıyaman)14 Nisan 2026 13:3938.077538.50837.381.50
Susurluk (Balıkesir)14 Nisan 2026 13:1839.993328.10286.601.10
Göynük (Bolu)14 Nisan 2026 13:1740.239230.77087.001.80
Torul (Gümüşhane)14 Nisan 2026 13:1740.404239.29427.291.30
Bigadiç (Balıkesir)14 Nisan 2026 13:1239.492528.15926.991.50
Sındırgı (Balıkesir)14 Nisan 2026 12:4839.124228.29036.541.30
Battalgazi (Malatya)14 Nisan 2026 12:4738.140338.58507.882.30
Simav (Kütahya)14 Nisan 2026 12:2939.242228.975811.001.40
Soma (Manisa)14 Nisan 2026 12:0039.195827.657312.101.20
Mazıdağı (Mardin)14 Nisan 2026 12:0037.526140.55367.041.30
İnönü (Eskişehir)14 Nisan 2026 11:5939.735230.163312.100.80
Menemen (İzmir)14 Nisan 2026 11:4338.586126.871410.532.20
Menemen (İzmir)14 Nisan 2026 11:4338.591726.85949.682.30
Akdeniz - [54.93 km] Seydikemer (Muğla)14 Nisan 2026 11:4036.074728.745813.682.90
Manavgat (Antalya)14 Nisan 2026 11:2936.869831.654094.601.60
Palu (Elazığ)14 Nisan 2026 11:2438.724440.09816.981.70
Simav (Kütahya)14 Nisan 2026 11:0239.236429.004410.362.00
Merkez (Erzincan)14 Nisan 2026 11:0139.621139.64149.102.00
Simav (Kütahya)14 Nisan 2026 11:0139.235329.00064.181.80
Arhavi (Artvin)14 Nisan 2026 10:4641.302241.28006.790.80
Selçuklu (Konya)14 Nisan 2026 10:3837.950032.384211.943.20
Simav (Kütahya)14 Nisan 2026 10:0739.251728.99759.601.20
Selçuklu (Konya)14 Nisan 2026 09:0638.097032.67085.101.20
Akdeniz14 Nisan 2026 08:5934.851926.10086.604.00
Sumbas (Osmaniye)14 Nisan 2026 08:4237.569236.10947.031.50
Köyceğiz (Muğla)14 Nisan 2026 08:2036.973328.71946.771.40
Marmara Denizi - [17.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)14 Nisan 2026 08:2040.816727.659412.842.20
Battalgazi (Malatya)14 Nisan 2026 07:4838.171138.50817.001.20
Göksun (Kahramanmaraş)14 Nisan 2026 07:3138.058636.55176.921.70
Sındırgı (Balıkesir)14 Nisan 2026 07:2339.175828.32287.101.20
Bergama (İzmir)14 Nisan 2026 07:0339.107227.084711.402.30
Ayvacık (Çanakkale)14 Nisan 2026 06:4839.507826.29786.961.30
Menteşe (Muğla)14 Nisan 2026 06:1737.170028.43197.001.00
Pütürge (Malatya)14 Nisan 2026 06:1138.236938.87644.562.20
İvrindi (Balıkesir)14 Nisan 2026 05:2839.510327.55427.001.20
Simav (Kütahya)14 Nisan 2026 05:2239.245328.98926.401.70
Sındırgı (Balıkesir)14 Nisan 2026 05:2139.204428.15697.001.10
Akdeniz - [58.40 km] Demre (Antalya)14 Nisan 2026 04:4535.780030.317817.202.70
Sındırgı (Balıkesir)14 Nisan 2026 04:3139.205828.15926.571.80
Yeşilyurt (Malatya)14 Nisan 2026 03:5738.243338.27257.001.00
Sındırgı (Balıkesir)14 Nisan 2026 03:5539.190828.19089.900.80
Tosya (Kastamonu)14 Nisan 2026 03:5241.177234.20616.961.20
Merkez (Çorum)14 Nisan 2026 03:4940.573634.73617.021.10
Kırkağaç (Manisa)14 Nisan 2026 03:3939.252827.88536.990.90
Battalgazi (Malatya)14 Nisan 2026 03:3538.141738.56287.001.30
Merkez (Çankırı)14 Nisan 2026 03:3140.574733.88895.931.20
Yeşilyurt (Malatya)14 Nisan 2026 03:1738.224738.09757.001.60
Tuşba (Van)14 Nisan 2026 03:1338.854243.55867.001.20
Tuşba (Van)14 Nisan 2026 03:0638.682543.22312.811.70
Simav (Kütahya)14 Nisan 2026 03:0639.209228.975010.311.40
Yeşilova (Burdur)14 Nisan 2026 03:0137.503929.805013.372.90