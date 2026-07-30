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Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem

30.07.2026 02:51

Son Güncelleme: 30.07.2026 03:06

Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem
Resmi Kurum
NTV - Haber Merkezi
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Akdeniz'in Marmaris kıyılarında önce 3.5, 2 saat sonra da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Marmaris kıyılarında 2 saat arayla iki deprem oldu.

 

3.5 büyüklüğündeki ilk deprem saat 00.00'da Marmaris'in 11.48 kilometre açığında meydana geldi. 

 

Saat 02.00'da meydana gelen ikinci depremin Marmaris'e uzaklığı 12.58 kilometre, derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremlerin ardından herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı.

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