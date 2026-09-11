MEB ortak sınav tarihlerini belirledi

MEB 'den yapılan açıklamaya göre, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde 8 ortak yazılı sınav yapılacak. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturduğu açık uçlu sorular kullanılacak.

Ülke genelindeki ortak yazılı sınavlar, birinci dönemde 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7. sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinden, ikinci dönemde ise 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf matematik derslerinde uygulanacak.

Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları ise 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

TOPLU LİSTE YAYIMLANMAYACAK

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre toplu öğrenci listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak.

Ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine "https://meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.