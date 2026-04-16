Meclis okul saldırılarını araştıracak

Meclis Genel Kurulu doğum izni ve sanal medyada 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Buldan, okullara yönelik silahlı saldırılar nedeniyle grup başkanvekillerini toplantıya davet etti ve birleşime ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Grup Başkanvekilleri önümüzdeki hafta Genel Kurul'da okullara yönelik saldırıların araştırılması için komisyon kurulması kararı aldı.