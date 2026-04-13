Meclis'te bu hafta. Gündem 15 yaş altına sosyal medya yasağı

TBMM Genel Kurulu, geçen hafta ilk 6 maddesi kabul edilen sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler de getiren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolan ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi ise 5 günden 10 güne yükseltilecek.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ KISITLAMASI

Kanun teklifinde, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik önemli düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek.

Bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla da ağ sağlayıcı yükümlü olacak.

Oyun platformları da usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Platformlar açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.

Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformu, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle ve bu temsilciye dair bilgileri BTK'ye bildirmekle yükümlü olacak.

GRUP TOPLANTILARI

Meclis 'te salı ve çarşamba günleri, siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.​​​​