İzmir 'de kendisini "Mehdi" olarak tanıtan kişinin bir aileyi "şifa" vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak kadına cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturmada şüphelinin Mehdi D. olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Bugün belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Mehdi D. ile olaya karıştıkları değerlendirilen babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. gözaltına alındı.

Dört şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı, “22.11.2026 tarihinde basında yer alan haberde, kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir şahsın, şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı, ailedeki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında, habere konu şahsın Mehdi D. olduğu tespit edilmiş; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları neticesinde, şüphelinin Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu belirlenmiş ve şüpheli Mehdi D. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların devamında, olaya iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelinin babası A.D. annesi M.D. ve kız kardeşi M.D.’da yakalanarak gözaltına alınmış; şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyallere el konulmuştur. Toplam 4 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında işlemler sürdürülmekte olup diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir”