Mekke Anlaşması Meclis'te. Teklifin birinci maddesi kabul edildi
05.11.2026 01:55
Meclis Genel Kurulu, bugün saat 14:00'da kanun maddelerinin devamını görüşmek üzere toplanacak.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma ortaklığı anlaşmasının ilk maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Genel Kurul'da, 16 maddelik anlaşmaya ilişkin teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmelerine geçildi.
Teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Adan, ara sonrası komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.